Drogenkonsum

Zugedröhnt mit Sattelschlepper unterwegs

Ein Lasterfahrer fährt in Schlangenlinien über die Autobahn. Bei der Kontrolle fällt er aus seiner Fahrerkabine.

Fahrer von Kokain berauscht. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Fahrer von Kokain berauscht. (Symbolbild)

Weiterstadt (dpa/lhe) - Zugedröhnt mit Kokain ist der Fahrer eines Sattelzuges auf der A5 bei Weiterstadt in Südhessen gestoppt worden. Bei der Polizeikontrolle am Montagabend sei der 56-Jährige aus der Fahrerkabine gefallen und habe sich anschließend kaum auf den Beinen halten können, teilte die Polizei mit. An seiner Nase sei weißes Pulver gewesen. Ein Drogentest habe positiv auf Kokain angeschlagen. Aufgefallen war der Mann, weil er in Schlangenlinien über die Autobahn gefahren sei. 

Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwarten nach Angaben der Polizei nun Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Lastwagen sei mit einer Parkkralle gesichert worden.

