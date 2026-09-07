Badeunfall

Neunjähriger ertrunken: Betreuer im Fokus

Der Betreuer rettete zwei Kinder, doch für den Jungen aus Wuppertal kam jede Hilfe zu spät. Was die Staatsanwaltschaft bislang über das Unglück weiß.

Der Junge konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Junge konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild)

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Nachdem ein neunjähriger Junge im Twistesee in Bad Arolsen ertrunken ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Betreuer. Es bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung, teilte die Anklagebehörde in Kassel mit. «Ob dem beschuldigten Mann im Ergebnis ein strafrechtlicher Vorwurf zu machen sein wird, kann erst nach vollständiger Durchführung der Ermittlungen beurteilt werden», hieß es weiter. Es müssten noch mögliche Zeugen gehört werden. 

Der Mann hatte Kinder einer Ferienfreizeitgruppe aus Nordrhein-Westfalen betreut, dazu gehörte auch der verstorbene Junge, der aus Wuppertal stammte. Nach den bisherigen Ermittlungen war dieser am 12. August gemeinsam mit zwei weiteren Kindern im Alter von acht und elf Jahren in der Nähe des Strandbades an dem See im Landkreis Waldeck-Frankenberg ins Wasser gefallen, nachdem ihr Schlauchboot aus bislang unbekannten Gründen an Stabilität verloren hatte. Der Betreuer reagierte sofort und konnte zwei Kinder retten, der Neunjährige blieb jedoch zunächst verschwunden. Bei der sofort eingeleiteten Suche konnte er gefunden werden. Die Obduktion ergab, dass er ertrunken war. 

Keine Schwimmweste 

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass er keine Schwimmweste getragen hatte. In der Schule hatte er der Mitteilung zufolge am Schwimmunterricht teilgenommen. Wie gut er schwimmen konnte, ist unklar. 

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Über die Ermittlungen gegen den Betreuer hatte die Hessenschau auf ihrer Internetseite berichtet.

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