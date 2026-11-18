Neuried nach Cyberattacke offline – Datenklau wird geprüft
Nach einer Cyberattacke hat Neuried seine IT-Systeme komplett vom Netz genommen und Strafanzeige erstattet. Was die Ermittler prüfen – und wann die Verwaltung wieder normal arbeiten kann.
Neuried (dpa/lsw) - Die Gemeinde Neuried (Ortenaukreis) ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Die Stadt habe ihre IT-Systeme komplett vom Netz genommen und Strafanzeige erstattet, wie die Polizei mitteilte. Spezialisten hätten Spuren gesichert und überprüften, ob Daten gestohlen worden seien.
Der oder die unbekannten Täter hätten in den Dateien des Verwaltungsnetzes eine Nachricht hinterlassen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Wann die IT-Infrastruktur der Stadt wieder reibungslos funktioniert, ist noch offen.