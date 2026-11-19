Neurieds Verwaltung nach Cyberattacke weiter lahmgelegt
Nach einer Cyberattacke kann Neurieds Verwaltung weiter nur eingeschränkt arbeiten. Wann der Betrieb wieder reibungslos läuft, ist noch offen - aber Telefonate und Mails sind möglich.
Neuried (dpa/lsw) - Nach einer Cyberattacke auf die Gemeinde Neuried kann die Stadtverwaltung weiterhin nur stark eingeschränkt arbeiten. Ob Daten abgeflossen seien, stehe noch nicht fest, wie die Polizei mitteilte. Auch sei unklar, auf welche Weise die Kriminellen in die Systeme eingedrungen sind.
Die Gemeinde arbeite mit Hochdruck an der Wiederherstellung in enger Abstimmung mit dem beauftragten IT-Dienstleister und den Ermittlungsbehörden. Wann die Verwaltung wieder reibungslos funktioniert, ist noch offen.
Telefon und Mails funktionieren - das Meldeportal nicht
Telefonisch und per Mail sei die Gemeinde jedoch erreichbar, berichtete Bürgermeister Tobias Uhrich. Das etwa für Personalausweise wichtige Meldeportal funktioniere aber nicht und die Gemeinde sei weiterhin weitgehend offline. «Man merkt nun, dass wir schon am dritten Tag in Folge nicht richtig arbeiten können», sagte er.
Verwaltung weiter erheblich eingeschränkt
Unbekannte Täter hatten am Dienstag das Computersystem der Stadt im Ortenaukreis gehackt, die IT verschlüsselt und auch eine Erpressernachricht hinterlassen, wie Uhrich mitgeteilt hatte. Daraufhin hatte die Stadt die IT komplett vom Netz genommen und Strafanzeige erstattet.
Zu etwaigen Forderungen der Erpresser sowie zur Höhe des angerichteten Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Nach früheren Angaben Uhrichs sind die Daten mittlerweile wiederhergestellt.
Die Kommune war gut für mögliche Angriffe gerüstet, hatte Uhrich der «Badischen Zeitung» gesagt. Der komplette Server sei im ersten Halbjahr erneuert und die Software aktualisiert worden, zudem seien die Mitarbeiter regelmäßig beim Thema Cyberschutz geschult worden.