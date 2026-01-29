Neuschnee und Frost sorgen für Skiglück in Hessen

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee und anhaltender Dauerfrost bescheren Skifahrerinnen und Skifahrern in Hessen weiterhin optimale Bedingungen. «Wir haben traumhaft präparierte Pisten und richtig schönen Schnee. Es ist ein Winterwunderland», sagt Elisabeth Schilling, Sprecherin des größten hessischen Wintersportgebiets in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg).

Freie Fahrt in Willingen auch am Weltcup-Wochenende

Die vergangenen Tage habe es ordentlich geschneit und der Schneefall dauere weiterhin an. «Und wir haben noch mal ein bisschen beschneit, sodass wir auf den Pisten eine gut 85 Zentimeter hohe Schneedecke haben», erklärt Schilling. Alle Lifte und Pisten seien aktuell in Betrieb. Die Bedingungen seien optimal, ebenso die Prognose: «Die Wetteraussichten sehen sehr gut für den Skibetrieb aus. Wir blicken den kommenden Wochen positiv und glücklich entgegen.» Rund um Karneval und die Krokusferien der Niederländer hoffe man auf zahlreiche Besucher.

Foto: Swen Pförtner/dpa Wintersportler kommen in Hessen derzeit voll auf ihre Kosten. (Archivbild)

Auch rund um den Heimweltcup am kommenden Wochenende im sauerländischen Willingen hätten Wintersportler freie Fahrt auf den Pisten des Skigebiets, betonte Schilling. «Die Mühlenkopfschanze ist Luftlinie rund zwei Kilometer vom Skigebietslift entfernt, unsere Parkplätze sind für unsere Besucher reserviert.»

Im angrenzenden nordrhein-westfälischen Sauerland kommen Wintersportler ebenfalls weiter voll auf ihre Kosten. «Die Voraussetzungen für die nächsten Wochen könnten kaum besser sein», teilt die Wintersportarena Sauerland, der Zusammenschluss der Skiliftbetreiber in der Region, mit. Die meisten Lifte drehen sich neben Willingen in und um Winterberg, außerdem gibt es Skigebiete bei Schmallenberg und Olpe.

Beste Bedingungen auch auf der Wasserkuppe

Auch auf Hessens höchstem Berg, der 950 Meter hohen Wasserkuppe, herrschen beste Bedingungen für Wintersportler. «Es liegen aktuell etwa 40 Zentimeter Kunst- und zehn Zentimeter Neuschnee», berichtet Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe und am Hoherodskopf im Vogelsberg betreibt.

«Wir haben eine tolle Grundlage auf unseren zwei Hauptpisten und auch auf der Winterrodelbahn», sagt Kümpel. «Wir haben die Märchenwiesen-Abfahrt, den Zauberteppich und unsere Rodelbahn geöffnet. Richtung Wochenende hoffen wir, auch die Paradiso-Abfahrt dazunehmen zu können.» Dort werde aktuell noch ein wenig beschneit. «Wir brauchen da einfach eine ausreichende Grundlage, um einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können» erklärt Kümpel.

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Die Wintersportsaison auf Hessens Bergen läuft auf Hochtouren. (Archivbild)

In Hinblick auf die kommenden Wochen sei er sehr zuversichtlich. «Wir können den Skibetrieb locker bis Mitte oder Ende Februar aufrecht halten», so Kümpel. «Es soll weiterhin sehr kalt bleiben und noch viel Schnee dazu kommen. Das sieht sehr gut aus.»

Derzeit kein Skibetrieb am Hoherodskopf