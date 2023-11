NFL-Deutschland-Chef begeistert von Flag Football

Frankfurt/Main (dpa) - NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth ist von der Football-Variante Flag Football begeistert und freut sich über die Aufnahme ins olympische Programm 2028. «Es ist eine der wenigen Sportarten, bei der Männer und Frauen zusammen spielen können. Es ist auch eine der Sportarten, bei der für ganz viele verschiedene Körpertypen Platz ist – ob groß, ob klein, ein bisschen dicker, dünner, das ist alles möglich beim Flag Football. Es ist eine der integrativsten Sportarten, die es gibt», sagte Steinforth der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Die NFL nutzte die vergangenen beiden Wochen mit Saisonspielen der NFL in der Mainmetropole dafür, die Sportart zu bewerben. 2028 zählt Flag Football in Los Angeles zum olympischen Programm. Auch Stars wie Patrick Mahomes können sich eine Teilnahme an den Sommerspielen vorstellen.