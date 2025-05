NGG will 6,5 Prozent mehr für Molkerei-Beschäftigte

Frankfurt/Stuttgart (dpa) - Die rund 2.000 Beschäftigten der Milchbetriebe in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollen mehr Geld verdienen. Die Gewerkschaft NGG verlangt bei der anstehenden Tarifverhandlung ein Plus von 6,5 Prozent. Betroffen seien insbesondere die Hochwald Foods-Werke in Thalfang, Kaiserslautern, Hünfeld und Hungen sowie Immergut in Schlüchtern.