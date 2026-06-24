Nicht am Steuer, aber betrunken: 3,87 Promille bei Busfahrer

Insel Rügen (dpa) - Der Busfahrer einer auf Rügen untergebrachten Jugendgruppe aus Hessen hat außerhalb der Lenkzeit so stark dem Alkohol zugesprochen, dass der Gruppenleiter die Polizei um Hilfe bat. Der 33-Jährige habe bereits den gesamten Tag stark alkoholisiert gewirkt, berichtete der 64-jährige Gruppenleiter, der die Polizei am Dienstag gegen 19.00 Uhr informierte. Zwar habe der Fahrer den Bus nicht geführt, sein Verhalten habe die Jugendlichen aber verängstigt.