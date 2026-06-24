Nicht am Steuer, aber betrunken: 3,87 Promille bei Busfahrer
Der Busfahrer einer Jugendgruppe wurde außerhalb der Lenkzeit stark betrunken angetroffen. Die Jugendlichen waren verängstigt. Auch dem Gruppenleiter war das nicht geheuer.
Insel Rügen (dpa) - Der Busfahrer einer auf Rügen untergebrachten Jugendgruppe aus Hessen hat außerhalb der Lenkzeit so stark dem Alkohol zugesprochen, dass der Gruppenleiter die Polizei um Hilfe bat. Der 33-Jährige habe bereits den gesamten Tag stark alkoholisiert gewirkt, berichtete der 64-jährige Gruppenleiter, der die Polizei am Dienstag gegen 19.00 Uhr informierte. Zwar habe der Fahrer den Bus nicht geführt, sein Verhalten habe die Jugendlichen aber verängstigt.
Die Polizeibeamten stellten die Identität des Busfahrers und zudem einen Atemalkoholwert von 3,87 Promille fest. Anschließend sei der 33-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei informierte zudem die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall, die die Fahreignung überprüfen soll. Die Gruppe mit insgesamt 115 Personen und auch der Busfahrer sind in einer Jugendherberge auf Rügen untergebracht.