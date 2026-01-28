Alkohol am Steuer

Polizei stoppt betrunkenen Busfahrer

Ein Zeuge schlägt Alarm, dann greift die Polizei ein: Ein Busfahrer verliert nach einem Alkoholtest seinen Führerschein.

Die Polizei kontrollierte den Busfahrer und führte einen Alkoholtest durch. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Die Polizei kontrollierte den Busfahrer und führte einen Alkoholtest durch. (Symbolbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Mit 1,7 Promille Atemalkohol ist ein Busfahrer in Konstanz aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge, dass der Fahrer eines Linienbusses augenscheinlich betrunken sei. Eine Streife sei daraufhin ausgerückt und habe den Bus an der folgenden Haltestelle angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,7 Promille. 

Der Busfahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, wie es hieß. Die Stadtwerke kümmerten sich um den fahrerlosen Bus. Ob sich Fahrgäste im Bus befanden, war laut einer Polizeisprecherin nicht bekannt.

