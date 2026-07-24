Rüdesheim am Rhein

Niederwalddenkmal nach Farbattacke wieder gereinigt

Unbekannte beschmierten das Niederwalddenkmal mit Parolen. Die Reinigung kostete mehrere tausend Euro – die Polizei sucht weiter nach Hinweisen.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen soll das Denkmal beschmiert worden sein. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen soll das Denkmal beschmiert worden sein. (Symbolbild)

Rüdesheim (dpa/lhe) - Das mit Farbe beschmierte Niederwalddenkmal über Rüdesheim am Rhein ist gereinigt worden. «Es erstrahlt wieder im alten Glanz», sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Tatverdächtige gebe es weiterhin nicht.

Unbekannte hatten das Denkmal zwischen Montagabend und Dienstagmorgen mit drei Schriftzügen verunstaltet. In weißer und roter Farbe wurden Parolen aus dem linken Spektrum darauf geschmiert, wie «FCK NZS» oder «161». «FCK NZS» steht für «Fuck Nazis», «161» für «Antifaschistische Aktion». Die Reinigung kostete mehrere tausend Euro. Der genaue Betrag war der Polizei nicht bekannt. 

Das Niederwalddenkmal erinnert an die Gründung des ersten deutschen Nationalstaats nach dem Sieg im Deutsch-Französischen Krieg.

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