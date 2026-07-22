Kriminalität

Niederwalddenkmal mit linken Schriftzügen beschmiert

Wer hat das Niederwalddenkmal beschmiert? Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte das Monument mit Schriftzügen versehen haben. Die Reinigung wird mehrere Tausend Euro kosten.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen soll das Denkmal beschmiert worden sein. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen soll das Denkmal beschmiert worden sein. (Symbolbild)

Rüdesheim (dpa) - Das Niederwalddenkmal über Rüdesheim am Rhein ist mit Farbe beschmiert worden. Unbekannte hätten das Denkmal zwischen Montagabend und Dienstagmorgen mit drei Schriftzügen verunstaltet, teilte die Polizei mit. In weißer und roter Farbe seien Parolen aus dem linken Spektrum darauf geschmiert worden, sagte ein Polizeisprecher. 

So sei dort etwa «FCK NZS» oder «161» zu lesen gewesen. «FCK NZS» steht für «Fuck Nazis», «161» für «Antifaschistische Aktion». Die Polizei ermittelt nun wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Die erforderlichen Reinigungskosten belaufen sich demnach auf mehrere Tausend Euro.

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