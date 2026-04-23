Mannheim: Unbekannte beschmieren Gedenktafel an Synagoge
Eine Gedenktafel am Haupteingang der Synagoge in der Mannheimer Innenstadt ist von Unbekannten beschmiert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Mannheim. Unbekannte haben eine Gedenktafel am Haupteingang der Mannheimer Synagoge im Quadrat F 3 mit Schriftzügen beschmiert. Wie die Polizei berichtet, ist der genaue Tatzeitpunkt nicht näher bestimmbar, es soll jedoch spätestens in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 22. April, passiert sein. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Zeugen werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden. (heh)