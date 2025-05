Rimbach/Zotzenbach. Unbekannte haben am Montagabend die Anzeigetafel eines Sportplatzes in Zotzenbach in der Straße "Steinbühl" mit Farbe beschädigt.

Nach Angaben der Polizei Heppenheim beschmierten die Täter die Tafel zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.