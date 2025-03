Rimbach: Bebauungsplan "Trommhalle – Kita Zotzenbach" vor finalem Beschluss

Rimbach. Es war letztlich eine reine formelle Angelegenheit, als die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz, Bau und Infrastruktur der Gemeinde Rimbach in ihrer Sitzung am Donnerstagabend die eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage des Bebauungsplans „Trommhalle – Kita Zotzenbach“ abarbeiteten. Schließlich ergaben sich daraus keine Änderungen der in der Bauleitplanung getroffenen Festsetzungen. So empfahlen die Mandatsträger dann auch einstimmig bei einer Enthaltung der Gemeindevertretung, den Bebauungsplan als Satzung zu beschließen.