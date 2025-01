Rimbach-Zotzenbach: Jetzt neuer Einradkurs für Kinder

Zotzenbach. Es sieht leicht aus, fast spielerisch: Erst steht ein Fuß auf dem Pedal, einen Sekundenbruchteil später der zweite, und schon kann es losgehen mit dem Einradfahren. Doch man ahnt es schon, ganz so einfach ist es nicht, auf das kleine Gefährt zu steigen. Das zeigt Hannah Huesmann gleich zu Beginn des Kurses: „Das Rad kann nach vorne, hinten, links und rechts kippen.“ Es geht also um ein hohes Maß an Koordination, will man sich oben halten. Doch in dieser ersten Stunde wird das noch nicht erwartet – für die acht Mädchen und Huesmann ist der Nachmittag in der Trommhalle des Rimbacher Ortsteils eine Premiere, denn jetzt beginnt der neue Einrad-Kurs, der das Angebot des TV Zotzenbach bereichert.