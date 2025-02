Rimbach: Warum an der „Rennstrecke“ in Zotzenbach abgeholzt wird

Rimbach. Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil hat in den vergangenen Wochen umfangreiche Gehölzpflegearbeiten an den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im ganzen südhessischen Raum durchgeführt. Diese dienen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Alle Pflegemaßnahmen waren im Vorfeld mit den Naturschutzbehörden der Landkreise abgestimmt, wie Jochen Vogel, Sachgebietsleiter von Hessen Mobil in Heppenheim, noch einmal gegenüber unserer Redaktion unterstreicht.