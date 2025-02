Gehölzpflege oder Kahlschlag? Hessen Mobil sorgt in Grasellenbach für Irritation

Grasellenbach. Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil führt derzeit auch im Odenwald Gehölzpflegearbeiten an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen durch. Das Ausmaß dieser Maßnahme an der L3346 zwischen den Grasellenbacher Ortsteilen Scharbach und Wahlen hat jetzt jedoch für Unmut bei Bürgern gesorgt. So hat sich OZ-Leser Hans Helfrich in unserer Redaktion gemeldet und den regelrechten Kahlschlag dort kritisiert. „Da wurden auch Bäume gefällt, die ein ganzes Stück weit weg von der Straße sind. Und dort hatten viele Vögel ihre Nistplätze“, erklärte er.