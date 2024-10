Hessen Mobil: Sanierung Ellenbacher Straße vor letztem Bauabschnitt 

Die Sanierung der Ellenbacher Straße (L 3099) in Fürth neigt sich ihrem Ende zu. Die Baustelle ist in dieser Woche nun bis an die Bundesstraße beziehungsweise bis an die Postkreuzung herangerückt, am Montag haben die Arbeiten im fünften Bauabschnitt begonnen. Dennoch ist weiterhin die Geduld der Verkehrsteilnehmer gefordert, denn die Baustelle wird noch bis Ende des Monats für Beeinträchtigungen in dem Bereich von der Filiale der Volksbank Weschnitztal bis zur Postkreuzung sorgen, wie Jochen Vogel, Sachgebietsleiter der Straßenbaubehörde Hessen Mobil, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.