Erneuerung der Ellenbacher Straße in Fürth: Ab Mittwoch Vollsperrung

Wie "Hessen Mobil" in einer Pressemitteilung berichtet, sollen ab kommendem Mittwoch, den 11. September, die Bauarbeiten im nächsten, rund 160 Meter langen Bauabschnitt zwischen der Einmündung „Mühlstraße“ bis mittig der Einmündung „Kolpingstraße“ fortgesetzt werden. Zeitgleich beginnen die Arbeiten an der südlichen Einmündung der „Mühlstraße“. Die Zufahrt zu den Einkaufszentren soll dabei freibleiben. Aus Richtung Ellenbach kann dann wieder in die Kolpingstraße eingefahren beziehungsweise der Ortsteil Ellenbach über die Kolpingstraße erreicht werden. Die Bauarbeiten in diesem Bauabschnitt sollen laut "Hessen Mobil" bis voraussichtlich Mitte Oktober andauern.