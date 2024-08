Ab Montag beginnt der nächste Bauabschnitt in Fürth

„Die Mitte Juli durch Hessen Mobil begonnenen Bauarbeiten zur grundhaften Erneuerung der Landesstraße 3099 (Ellenbacher Straße) zwischen der Bundesstraße B 38 in Fürth und dem Ortsteil Ellenbach verlaufen bisher wie geplant“, erklärt die Straßenbaubehörde in einer Pressemitteilung. Ab dem kommenden Montag, 19. August, werden nun die Bauarbeiten in Bauabschnitt drei, im Streckenabschnitt zwischen Kolpingstraße und dem Gasthaus „Zum Schleenhof“, fortgesetzt. Die Bauarbeiten in diesem rund 280 Meter langen Bauabschnitt werden bis voraussichtlich Anfang September andauern.