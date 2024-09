Straße zwischen Rimbach und Fürth-Fahrenbach bleibt gesperrt

Die Arbeiten zur Erneuerung der Kreisstraße 24 (Fahrenbacher Straße) zwischen Rimbach und Fürth-Fahrenbach schreiten weiter voran. Das berichtet Hessen Mobil in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Arbeiten im Bauabschnitt zwischen den Einmündungen „Am Rimbacher Weg“ und Wendelinusstraße in Fahrenbach sind demnach abgeschlossen und sind nun in den nächsten Bauabschnitt gewechselt, der die freie Strecke zwischen Rimbach und Fahrenbach betrifft.