Baustelle zwischen Fürth und Ellenbach vor dem Ende

Die Ellenbacher Straße zwischen Fürth und dem Ortsteil steht kurz vor der Wiederfreigabe. Das hat die Straßen- und Verkehrsbehörde Hessen Mobil am Donnerstag bekanntgegeben. „Die Mitte Juli begonnenen Bauarbeiten zur grundhaften Erneuerung der Landesstraße L 3099 zwischen der Bundesstraße B 38 in Fürth und dem Ortsteil Ellenbach befinden sich in den letzten Zügen“, heißt es in der Pressemitteilung der Behörde dazu.