Wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Fürth ablaufen soll

Die Gemeinde Fürth hat am Dienstagabend die Bevölkerung über die Baumaßnahme der L 3099 – Ortsdurchfahrt Fürth bis Ortseingang Ellenbach – informiert. Projektingenieur Maik Nguyen von Hessen Mobil präsentierte die Maßnahmen am Bildschirm und gab anschließend Antworten auf Fragen aus der Bevölkerung. Gut 70 Interessierte kamen ins große Sitzungszimmer des Rathauses. Auch Bürgermeister Volker Oehlenschläger stand für Fragen bereit. Der appellierte erst einmal an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer und hofft auf gegenseitige Rücksichtnahme während der Arbeiten. Geht alles glatt, wird die Sanierung am 22. Juli beginnen und bis 30. Oktober andauern. Im Folgenden geben wir Antworten auf die wichtigsten Fragen.