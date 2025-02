Hat Grasellenbach wirklich weniger Einwohner?

Grasellenbach. Die Ergebnisse des Zensus haben in vielen deutschen Kommunen für Irritationen gesorgt. Alleine in Hessen haben 38 Städte und Gemeinden dagegen Widerspruch erhoben, weil die ermittelten Zahlen deutlich von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen. Auch die Gemeinde Grasellenbach ist davon betroffen, wie Bürgermeister Markus Röth in den Ausschusssitzungen zu Beginn dieser Woche berichten musste.