Warum die Ulfenbachquelle bei Grasellenbach kein Wasser mehr führt

Der dicke, halbkreisförmige und mit Moos überwachsene Sandstein gleicht einer Sonne, in deren Mitte das Quellwasser herausfließt. Auf den Halbkreis ist der Name „Ulfenbach“ eingraviert. Einheimischen sowie auswärtigen Wanderern und Mountainbikern ist der Standort vor dem Wendeplatz in der Rimbacher Straße im Grasellenbacher Ortsteil Hammelbach bestens bekannt, schließlich handelt es sich um frisches Quellwasser, das in einem Trog aufgefangen wird.