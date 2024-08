Kreisliga B: SG Hammelbach/Scharbach dominiert in Gras-Ellenbach

Zwar kamen die Hausherren ganz gut in die Partie rein, aber dann nutzten die Gäste in Gestalt von Jan Bauer in der 11. und 22. Minute eiskalt ihre ersten beiden Möglichkeiten. Die Partie beruhigte sich im Anschluss. Die Einheimischen hatten vor der Pause noch eine gute Möglichkeit durch einen Freistoß von Okan Bekyigit, der aber nur an den Außenpfosten ging. Nach dem Wiederanpfiff drückte der TSV etwas mehr. Der Knackpunkt war dann ein nicht gegebener Treffer, der das 2:1 bedeutet hätte. Im Gegenzug machte Steffen Impe für die SG das 0:3, womit die Partie gelaufen war. Derselbe Spieler legte in der Nachspielzeit noch mal zum 0:4 nach.