Kreisliga B: FSV Zotzenbach überrollt TSV Gras-Ellenbach

Konsterniert saßen die Spieler des Fußball-B-Ligisten TSV Gras-Ellenbach in der Halbzeitpause in der Kabine. Mit 0:5 Toren lagen sie im Odenwälder Derby gegen den FSV Zotzenbach zurück, waren von den Gästen in der ersten halben Stunde förmlich überrollt worden. „Das war einfach schlecht“, sagte TSV-Torhüter Manuel Lopersberger nach der Partie und sprach dann auch von einem verdienten Sieg für die Gäste.