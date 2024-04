Kreisliga B: TSV Gras-Ellenbach will im Derby Revanche

TSV-Trainer Okan Bekyigit trauert den verlorenen Punkten aus der vergangenen Partie gegen die FSG Bensheim nach. „Hätten wir es konsequent und mit voller Überzeugung angegangen, hätte das Spiel auch in die andere Richtung ausgehen können.“ Im Derby hat seine Elf aus der Hinrunde noch etwas gutzumachen und will sich revanchieren für die damalige Pleite. Bei den Derbys ist die Tabellensituation zweitrangig, weiß er. Die Mannschaft will natürlich die Begegnung zuhause gewinnen. Wenn das Team über 90 Minuten konstant an seine Grenzen geht, sieht er gute Chancen, auf heimischem Platz zu gewinnen. „Wir können befreit aufspielen“, betont der Coach. Denn Affolterbach steht unter dem Druck, gewinnen zu müssen, wenn der SV noch mit dem Aufstieg was zu tun haben will.

SG Hammelbach/Scharbach - FSV Zotzenbach (Sonntag, 15.15 Uhr)

Zotzenbach verfügt über eine gute Truppe, weiß SG-Trainer Oliver Zeug. Deren 5:1-Sieg nach der Winterpause in Affolterbach sollte Warnung genug sein. „Lässt man sie spielen, spielen sie sich in einen regelrechten Rausch“, warnt er. Neben Spielertrainer David Rauch, „der schon 15 Mal geknipst hat“, müssen seine Jungs auch auf Baur, Weber und Strubel achten. Gegen Affolterbach war es ein starker Kampf, gegen Weiher waren einige gute Züge im Spiel. Das Ergebnis hätte höher sein müssen, sagt Zeug. Natürlich will die Elf in der Spur bleiben und die Punkte in Hammelbach behalten. Ob Trautmann spielen kann, ist noch nicht sicher. Unger, Bauer, Fiederlein Luca und Finn sind angeschlagen. Zeug hofft aber, dass es bei allen doch noch klappt. FSV-Vorsitzender Roland Agostin weiß um die interessanten Begegnungen gegen Hammelbach. Das eingespielte Team „ist sehr heimstark“. Beide Mannschaften sind aktuell gut drauf. Ziel seiner Elf ist es, die Runde unter den ersten Fünf abzuschließen, wozu ein Sieg her muss. Jeder muss 100 Prozent Leistung zeigen, um auswärts bestehen zu können. Agostin weiß: Wenn seine Mannschaft in Hammelbach gewinnt, hat sie beruhigende fünf Punkte Vorsprung.