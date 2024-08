Kreisliga B: Das Grasellenbacher Derby ist besonders

Das Ortsderby in der Fußball-Kreisliga B zwischen dem TSV Gras-Ellenbach und der SG Hammelbach/Scharbach (Sonntag, 15 Uhr) steht unter besonderen Vorzeichen. Denn die Gastgeber sind im Zugzwang, nachdem sie die vergangene Partie wegen Personalmangel absagen mussten. Die Gäste wiederum ärgern sich über das Gewitter im Nachholspiel gegen Gronau, das ihren Siegeszug beim Stand von 4:0 unterbrach.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

„Das Derby gegen Hammelbach ist immer ein besonderes Spiel für uns“, sagt Manuel Loipersberger, der Sportliche Leiter des TSV. Diesmal sind fast alle Spieler wieder an Bord. Er erwartet eine schwierige Partie gegen einen guten Gegner. „Wir müssen den Kampf annehmen und dagegenhalten.“ Es gilt noch etwas gutzumachen, denn in der vergangenen Saison verloren die Gras-Ellenbacher beide Begegnungen. „Diese Saison wollen wir erfolgreicher gestalten und damit am Sonntag beginnen“, so Loipersberger.

„Gegen uns werden sie gewiss mit einem großen und guten Kader an den Start gehen“, schätzt SG-Trainer Oliver Zeug die Ausgangslage ein. Baris, Ahmed und Shabrak bringen bei, TSV gute Qualität mit. Es sind auch die gestandenen Akteure, die man nicht außer acht lassen darf, warnt Zeug: Guthy, Bagci, Schäfer und Steinmann sind Qualitätsspieler. Der immer gefährliche Spielertrainer Okan Bekyigit stellt, wenn er an den Ball kommt, die SG-Abwehr vor eine besondere Aufgabe. „Ihn und alle anderen müssen wir so gut es geht im Griff haben.“ Die zuletzt gezeigten Leistungen waren gut und daran gilt es anzuknüpfen. Allerdings fallen Emig, Hering und Eisenhauer aus.

SV Fürth II - FSV Zotzenbach (Sonntag, 12.30 Uhr)

Die SV-Reserve freut sich auf die Partie gegen den Aufstiegsfavoriten, sagt Trainer Michael Schneider. Er rechnet mit einem sehr anstrengenden Spiel, „aber ich glaube an etwas Zählbares“. Denn die Jungs haben eine sehr gute Partie in Hüttenfeld abgeliefert. „Jetzt müssen wir den Rückenwind mit ins Spiel gegen Zotzenbach nehmen.“ Die Stimmung ist sehr gut. Das Trainerteam erwartet von der Mannschaft Leidenschaft und den Willen zum Sieg. Angeschlagene Spieler und Urlauber kommen zurück. Beide Teams hatten einen guten Start, sagt FSV-Vorsitzender Roland Agostin. „Wir müssen weiter punkten“, fordert er allerdings. Denn seine Elf will oben mitspielen und sich dort festsetzen -– auch wenn sie in Fürth auf Rasen antreten muss. Für den FSV gilt es, die eigenen Stärken auszuspielen, hinten gut zu stehen und über die gefährlichen Angreifer zu Toren zu kommen.

Tvgg. Lorsch II - SV Unter-Flockenbach III (Sonntag, 13 Uhr)

Sehr zufrieden über den Rundenstart mit einem Unentschieden beim Favoriten Affolterbach zeigt sich SVU-Trainer Felix Dalichow. Sein Team stand nicht nur hinten gut, sondern holte durch Aktionen verdient einen Punkt. Mit diesem Rezept will der Coach in Lorsch wieder punkten. Er macht klar, dass der Aufsteiger auswärts etwas mitnehmen will. Die Elf fährt, gepusht von der bisherigen Leistung, „mit vollem Elan dorthin“.

SV Affolterbach - SV Kirschhausen (Sonntag, 15.15 Uhr)