Rimbach: Warum Kreis und Gemeinde in Zotzenbach Gelände tauschen

Zotzenbach. Die Gemeinde Rimbach ist in den vergangenen Jahren hinsichtlich ihrer Einwohnerzahlen stetig gewachsen. Diese Entwicklung wird gerade auch in den Kindergärten und in den Schulen deutlich. Eine Folge davon ist, dass nun die Waldhufenschule in Zotzenbach mit einem Anbau erweitert werden soll. Dafür benötigt der Kreis Bergstraße als Schulträger drei Grundstücke im Bereich des Spielplatzes, um genügend Raum für die Erweiterung zu bekommen. In seiner Sitzung am Montagabend empfahl der Ortsbeirat der Gemeinde den Verkauf der Flächen an den Kreis.