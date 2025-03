Rimbach: Wie die Feuerwehrübung an der Waldhufenschule verlaufen ist

Rimbach. Die Feuerwehrgroßübung der Gemeinde Rimbach an der Waldhufenschule in Zotzenbach am Samstag zog viele Neugierige an. Auf dem Schulhof saßen Eltern mit Geschwisterkindern im Schatten und warteten auf ihren Einsatz – und auf die Feuerwehr. Schulleiterin Annika Breunig und Konrektorin Kerstin Röhrig, die 29 Kinder und ihre Betreuer verteilten sich in dem dreistöckigen Gebäude.