Rimbach: Schulerweiterung der Waldhufenschule auf Spielplatzgelände

Rimbach. Im weiteren Sinn ging es bei der jüngsten Sitzung des Rimbacher Haupt- und Finanzausschusses (HFA) unter der Leitung von Werner Mäule um soziale Fragen, um Kinderbetreuung, Bildung, Unterkunft. Die Punkte wurden intensiv diskutiert und am Ende jeweils einstimmig (bei einer einzigen Enthaltung) der Gemeindevertretung zu deren Sitzung am Dienstag, 20. Mai, 19 Uhr in der Mensa der Martin-Luther-Schule zur Annahme empfohlen. Rede und Antwort standen neben Bürgermeister Holger Schmitt die Fachbereichsleiter Annette Jakob (Gremien und Kinderbetreuung) und Dietmar Schmittinger (Bauen und Ordnung).