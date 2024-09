Niedrigste Inflationsrate seit mehreren Jahren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Billigere Energie: Im September haben die Statistiker die niedrigste Inflationsrate seit mehr als dreieinhalb Jahren in Hessen registriert. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Niedriger hatte die monatliche Inflationsrate in Hessen zuletzt im Februar 2021 (1,0 Prozent) gelegen. Im August 2024 erreichte sie noch 1,5 Prozent.