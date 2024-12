Nikolaus-Überraschung für Kinder im Klinikum Hanau

Hanau (dpa/lhe) - Am Nikolaustag gab es eine besondere Überraschung für die kleinen Patientinnen und Patienten auf den Kinderstationen des Klinikums Hanau. Die Höhenrettungsgruppe der Hanauer Berufsfeuerwehr hat ihnen am Morgen Geschenke vorbeigebracht, wie eine Sprecherin des Krankenhauses mitteilte. «Wir haben mit Schlitten und Nikolaus angefangen, der auf die Kinderstation gefahren ist und dort die ganz kleinen Kinder beschenkt hat», so die Sprecherin.