Nikolic wechselt von Wetzlar nach Novi Sad

Wetzlar (dpa/lhe) - Jovica Nikolic verlässt den Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar mit sofortiger Wirkung und wechselt in seine serbische Heimat zu RK Vojvodina Novi Sad. Wie die Hessen am Sonntag in den sozialen Medien mitteilten, wurde der Vertrag mit dem 22 Jahre alten Rückraumspieler vorzeitig aufgelöst. Nikolic hatte der HSG wegen einer Knieoperation zuletzt für mehrere Monate gefehlt.