Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann hat die deutsche Botschaft in Bogotá um Geld für ein Flugticket gebeten und ist trotz eines vorliegenden Haftbefehls nach Deutschland geflogen. Direkt nach seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen sei er noch am Gate festgenommen worden, teilte die Bundespolizei mit. Der Mann war wegen eines 2022 begangenen Raubes verurteilt worden und muss laut Bundespolizei noch 368 Tage seiner Haftstrafe verbüßen.

Bei der Botschaft in Bogotá habe der 27-Jährige angegeben, in der kolumbianischen Hauptstadt ausgeraubt worden zu sein und deshalb kein Geld mehr für einen Rückflug zu haben. Über die Botschaft und die Kriminalpolizei Esslingen erfuhr die Bundespolizei von seiner Ankunft.

Gegen den Mann liegen laut Mitteilung drei weitere Verfahren vor. Ihm werden Widerstand, Angriffe auf Einsatzkräfte und Beleidigung vorgeworfen. Zudem hätten nach Polizeiangaben Seiten in seinem Reisepass gefehlt. Nun wird der Polizei zufolge ermittelt, ob der Mann seinen Pass absichtlich beschädigt hat. Der 27-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main gebracht.