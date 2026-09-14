Noch einmal 30 Grad? So warm wird der Wochenstart
Der Südwesten genießt noch zwei warme Tage - am Dienstag klettern die Werte auf fast 30 Grad. Zur Wochenmitte ziehen Regen und Gewitter auf.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der Spätsommer geht in die wohl letzte Runde. Nach trübem, teils nassem Wochenstart lockert es heute im Südwesten auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag kommt etwas Sonne durch, vereinzelt sind kurze Schauer möglich.
Die Höchstwerte erreichen dabei 20 Grad und mehr - am wärmsten wird es im Breisgau mit 27 Grad. Der Wind weht nur schwach. In der Nacht zum Dienstag klart es auf, in Niederungen und Tälern bildet sich Nebel, die Temperaturen gehen auf 13 bis 8 Grad zurück.
Der Dienstag wird nach aktuellen Angaben der freundlichste Tag der Woche: Nach anfänglichem Nebel wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt trocken. Noch einmal wird es angenehm warm mit rund 23 Grad im Bergland und bis zu 29 Grad am Oberrhein.
Zur Wochenmitte ziehen Gewitter auf
Am Mittwoch macht der Spätsommer Platz für herbstliches Wetter: Ein Regenband zieht laut DWD von Nordwesten über das Land, dabei sind auch einzelne Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich. Ab Mittag wird es von Nordwesten wieder trockener, südlich der Donau bleibt es bis zum Abend nass. Mit Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad wird es deutlich kühler.