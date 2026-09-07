Noch einmal Hitze – wo es danach deutlich kühler wird
In Baden-Württemberg wird es zwar zum Wochenstart noch einmal richtig heiß. Aber es ist nur ein kurzes Sommer-Revival. Denn danach ziehen Schauer und Gewitter auf, die Temperaturen gehen zurück.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der Sommer dreht zum Abschied noch einmal kräftig auf - allerdings dürfte ihm schnell die Puste ausgehen. Denn schon bald wird wechselhaftes und deutlich kühleres Wetter das Kommando übernehmen, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.
Demnach wird es zum Wochenstart zunächst noch einmal heiß mit 30 bis 32 Grad in den Niederungen, in höheren Lagen sind etwa 26 Grad drin. Gleichzeitig ziehen aber mehr Wolken auf, örtlich fällt etwas Regen. Nachmittags werden Schauer wahrscheinlicher, auch einzelne Gewitter sind möglich.
Wer die Hitze mag, bekommt also noch eine Zugabe. Aber in der Nacht zum Dienstag ziehen bereits vereinzelt Schauer durch. Der folgende Tag beginnt zwar noch freundlich, doch dann kippt die Stimmung: Immer mehr Schauer tauchen auf, gebietsweise kommen kräftige Gewitter dazu. Die Temperaturen schaffen noch einmal 24 bis 30 Grad. Bei Gewittern kann der Wind kräftig aufdrehen und stürmische Böen bringen.
Danach wird es deutlich frischer
In der Nacht zu Mittwoch folgt teils kräftiger und gewittriger Regen. Am Mittwoch fällt vor allem südlich der Alb längere Zeit Regen, teilweise auch kräftiger. Weiter nördlich und westlich lässt er allmählich nach und die Wolken machen wieder Platz. Von den sommerlichen Temperaturen bleibt allerdings nicht mehr viel: Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad auf der Alb und im Allgäu und 22 Grad in der Kurpfalz.
Und auch die Nächte erinnern dann eher an einen ersten Vorgeschmack auf den Herbst als an Hochsommer: In der Nacht zum Donnerstag lockert es weiter auf, örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 10 Grad.