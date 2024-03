Noch mehr Trinkwasser: Studie zeigt drei Möglichkeiten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Laut einer Machbarkeitsstudie gibt es mehrere Möglichkeiten, um noch mehr Wasser aus dem Rhein unter anderem als Trinkwasser aufzubereiten. Bei allen Varianten könnten jeweils stündlich rund fünf Millionen Liter Wasser wieder aufbereitet werden, teilte das hessische Umweltministerium in Wiesbaden am Dienstag mit. Dies wäre eine Verdoppelung der derzeitigen Menge, die Kapazität im Brauchwasserwerk in Biebesheim liegt bei über fünf Millionen Liter pro Stunde.