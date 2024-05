Nördliche Salzbachtalbrücke bald in Grundzügen fertig

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Bau des zweiten, nördlichen Teils der neuen Salzbachtalbrücke der A 66 in Wiesbaden soll laut der Autobahn GmbH am 11. Juni «in Grundzügen fertiggestellt» werden. An diesem Tag sei der fünfte und letzte sogenannte Verschub des gewaltigen Stahlhohlkastens der Konstruktion geplant: Er werde auf einer Strecke von rund 70 Metern weiter vorgeschoben, teilte ein Sprecher der Gesellschaft des Bundes am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.