«Nonplusultra»: Stuttgarts Hoeneß schwärmt von Atlético

Stuttgart (dpa) - Trainer Sebastian Hoeneß geht mit maximalem Respekt ins Champions-League-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid. «Das ist Nonplusultra - sowohl Club als auch einige Spieler und in vorderster Front auch der Trainer», sagte der 44-Jährige vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). «Das ist genau das, warum du nach einer Saison wie der letzten einfach nur strahlend in den Urlaub gehst», erklärte der Coach des Fußball-Bundesligisten. «Weil du weißt, irgendwann kommen diese Spiele.»

Simeone? «Absolut oberste Kategorie»

Atlético sei eine «besondere Mannschaft, die den europäischen Fußball mitgeprägt hat in den letzten Jahren», sagte Hoeneß. Über die Karriere seines Kollegen Diego Simeone könne es «keine zwei Meinungen geben». Der Trainer der Madrilenen habe seinen eigenen Stil. «Dieses Feuer, diese Leidenschaft, die nicht weniger wird. Das ist enorm», sagte Hoeneß über den Argentinier, der den spanischen Topclub inzwischen schon seit fast 15 Jahren betreut. Der 56-jährige Simeone gehöre unter den Trainer zur «absolut obersten Kategorie».

Während der VfB in der Liga nach einem schwachen Start nur auf Tabellenplatz 13 liegt, feierte er in der Königsklasse zwei Siege in den ersten zwei Partien. Gegen Atlético, den mit Abstand schwierigsten Gegner im bisherigen Wettbewerb, bräuchte sein Team nun wieder mehr Effizienz als am Samstag beim Hamburger SV (0:1), meinte Hoeneß. Der zuletzt angeschlagene Nationalspieler Maximilian Mittelstädt ist wieder fit und könnte sogar starten.