Notfälle

Norovirus löste Brech-Durchfall in Alsfelder Hotel aus

Mehrere Menschen in einem Hotel leiden in Nacht zum Sonntag an Erbrechen und Durchfall. Das hessische Landeslabor hat nun das Norovirus nachgewiesen.

Mehrere Hotelgäste waren ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Mehrere Hotelgäste waren ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)

Alsfeld (dpa/lhe) - Die Krankheitsfälle in einem Alsfelder Hotel sind nach Angaben des Vogelsbergkreises durch das Norovirus ausgelöst worden. Das Virus sei sowohl bei einem Patienten als auch in Proben nachgewiesen worden, die das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises am Sonntag genommen und zur Untersuchung ins hessische Landeslabor geschickt habe, teilte eine Sprecherin mit. 

Die Behörden des Landkreises stünden im engen Austausch mit dem Hotelbetreiber und stimmten die notwendigen Maßnahmen wie etwa eine zielgerichtete Desinfektion der Zimmer und Räumlichkeiten ab. 

Die Krankheitsfälle hatten zu einem größeren Rettungseinsatz geführt. Mehrere Personen hatten in der Nacht zum Sonntag an Erbrechen und Durchfall gelitten, 13 Menschen waren deshalb vorübergehend ins Krankenhaus gebracht worden.

