Norovirus löste Brech-Durchfall in Alsfelder Hotel aus

Alsfeld (dpa/lhe) - Die Krankheitsfälle in einem Alsfelder Hotel sind nach Angaben des Vogelsbergkreises durch das Norovirus ausgelöst worden. Das Virus sei sowohl bei einem Patienten als auch in Proben nachgewiesen worden, die das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises am Sonntag genommen und zur Untersuchung ins hessische Landeslabor geschickt habe, teilte eine Sprecherin mit.