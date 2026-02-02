Videoaufnahmen vom Diebstahl

Norwegens Skispringer in Willingen bestohlen

Auf einmal fehlen Helme und Brillen. Norwegens Skispringer werden in Willingen beklaut. Die Täter sind bei der Beute wählerisch.

Norwegens Jan-Erik Aalbu zeigt sich vom Diebstahl bestürzt. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Norwegens Jan-Erik Aalbu zeigt sich vom Diebstahl bestürzt. (Archivbild)

Willingen (dpa) - Norwegens Skispringer sind beim Weltcup in Willingen bestohlen worden. Wie ein Sprecher der Polizei Korbach der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Lagerraum des norwegischen Teams Skisprunghelme und anderes Equipment gestohlen. Angaben zur Schadenshöhe konnte er zunächst nicht machen, da noch nicht klar war, was alles entwendet wurde. Die Ermittlungen laufen demnach.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zuvor hatte der Sportdirektor von Norwegens Skispringern, Jan-Erik Aalbu, der Tageszeitung «Dagbladet» den Vorfall geschildert. «Eine Menge Ausrüstung ist weg. Sie haben keine Ski und Stiefel mitgenommen. Aber Helme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen sind weg», wurde der bestürzte Aalbu zitiert. Unter anderem sollen aus der Garderobe die Helme von Johann Andre Forfang und Halvor Egner Granerud gestohlen worden sein, wie Videoaufnahmen zeigen würden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Überwachungskamera zeichnet Diebstahl auf 
Polizei warnt

Mannheim: Überwachungskamera zeichnet Diebstahl auf 

Kurz abgelenkt und schon fehlt der Geldbeutel: Beim Einstieg in die S6 am Mannheimer Hauptbahnhof wurde eine 35-Jährige von einem Taschendieb bestohlen.

19.11.2025

Heidelberg: Reisender im Zug beklaut – Täter nutzte Toilettenpause
Bundespolizei

Heidelberg: Reisender im Zug beklaut – Täter nutzte Toilettenpause

Ein 38-Jähriger ist in einem Regionalzug bestohlen worden. Der Täter nutzte den unbeaufsichtigten Moment, als das Opfer die Toilette aufsuchte.

07.08.2025

Mannheim: Diebstahl im ICE – Tatverdächtiger in Frankfurt festgenommen
Mit Videoaufnahmen identifiziert

Mannheim: Diebstahl im ICE – Tatverdächtiger in Frankfurt festgenommen

Zwei junge Männer sind im ICE bei Mannheim bestohlen worden. Der Tatverdächtige wurde wenig später dank Videoauswertung in Frankfurt festgenommen.

17.07.2025

Viernheim: 51-Jähriger angegriffen und bestohlen
Tatverdächtige festgenommen

Viernheim: 51-Jähriger angegriffen und bestohlen

Ein Mann wurde in Viernheim nach einem Streit verletzt und beklaut. Die Polizei konnte drei Verdächtige festnehmen.

25.06.2025

Skispringer enttäuschen bei Heim-Weltcup in Willingen
Wintersport

Skispringer enttäuschen bei Heim-Weltcup in Willingen

Seit der Vierschanzentournee geht bei den DSV-Adlern nicht mehr viel. Das ändert sich im Einzel auch beim Heim-Weltcup nicht. Für einen gibt es immerhin einen versöhnlichen Abschluss.

01.02.2025