Not im Nichtschwimmerbereich - Mann stirbt

Obersulm (dpa/lsw) - Ein Mann ist nach einem Badeunfall im Krankenhaus gestorben. Der 29-Jährige sei im Nichtschwimmerbereich des Breitenauer Sees bei Obersulm (Landkreis Heilbronn) in Not geraten, wie die Polizei mitteilte. Zeugen zogen den Mann daraufhin an Land. Die Ersthelfer sowie die später eingetroffenen Rettungskräfte versuchten den Mann wiederzubeleben. Er kam daraufhin ins Krankenhaus, wo der 29-Jährige schließlich starb.