Badetoter

Not im Nichtschwimmerbereich - Mann stirbt

Ein 29-Jähriger gerät im Nichtschwimmerbereich eines Sees in Not. Trotz schneller Hilfe kommt für ihn jede Rettung zu spät.

Zeugen zogen den in Not geratenen Mann an Land. (Symbolbild) Foto: Jennifer Kramer/dpa
Zeugen zogen den in Not geratenen Mann an Land. (Symbolbild)

Obersulm (dpa/lsw) - Ein Mann ist nach einem Badeunfall im Krankenhaus gestorben. Der 29-Jährige sei im Nichtschwimmerbereich des Breitenauer Sees bei Obersulm (Landkreis Heilbronn) in Not geraten, wie die Polizei mitteilte. Zeugen zogen den Mann daraufhin an Land. Die Ersthelfer sowie die später eingetroffenen Rettungskräfte versuchten den Mann wiederzubeleben. Er kam daraufhin ins Krankenhaus, wo der 29-Jährige schließlich starb.

Im Monat Juni lag Baden-Württemberg auf Rang drei der Länder mit den meisten Badetoten in Deutschland. Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind im Juni 13 Menschen im Südwesten so gestorben.

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