Kriminalität

Notar soll von 88-Jähriger Millionenerbe erschlichen haben

Eine Bewohnerin eines Pflegeheims will ihr Erbe einem Kloster, einer Kirchengemeinde und ihren Nachbarn zukommen lassen. Jetzt steht ihr damaliger Notar wegen Betrugs vor dem Landgericht Limburg.

Vor dem Landgericht Limburg hat ein nicht alltäglicher Prozess gegen einen Juristen mit Doktortitel begonnen. (Archivbild) Foto: Thomas Frey/dpa
Vor dem Landgericht Limburg hat ein nicht alltäglicher Prozess gegen einen Juristen mit Doktortitel begonnen. (Archivbild)

Limburg/Horbach (dpa) - Weil sich ein einstiger Notar das teils einem Kloster zugedachte Millionenerbe einer 88-jährigen Mandantin erschlichen haben soll, steht er vor dem Landgericht Limburg. Die Anklage wirft dem 49 Jahre alten Rechtsanwalt jeweils einen besonders schweren Fall des Betrugs und der Urkundenfälschung vor. Die Seniorin wollte ihr Erbe eigentlich einem Kloster in Eibingen im Rheingau, einer Kirchengemeinde an ihrem Wohnort Braunfels in Mittelhessen und ihren Nachbarn zugutekommen lassen.

Beim Prozessauftakt sagte der Verteidiger Alfred Dierlamm, sein Mandant äußere sich vorläufig nur zu seinem Lebenslauf. Er behalte sich vor, erst an einem anderen Verhandlungstag womöglich auch zu den Tatvorwürfen Stellung zu nehmen. Der Angeklagte mit Doktortitel sagte, er arbeite weiterhin als Rechtsanwalt in einer Kanzlei - zusammen mit seiner zweiten Ehefrau, die ebenfalls Anwältin sei.

Unanfechtbarer Erbvertrag zugunsten des Notars?

Laut Anklage soll der damalige Notar 2023 statt eines Testaments einen unanfechtbaren Erbvertrag mit seiner Mandantin aufgesetzt haben, die später in einem Pflegeheim in Horbach im nördlichen Rheinland-Pfalz starb. Er habe ein Dokument so manipuliert, dass er Alleinerbe wurde - und die Frau dies unterschreiben lassen. Das Vermögen der 88-Jährigen habe sich auf mehr als 975.000 Euro sowie ein Grundstück im Wert von 250.000 Euro belaufen. 

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Wie ein Gerichtssprecher am Rande des Prozesses sagte, hatte sich der Angeklagte zuvor im Ermittlungsverfahren zu den Tatvorwürfen gegen ihn geäußert.

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