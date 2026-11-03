Notfallsanitäter zu Krawallen: «kriegsähnliche Szenen»

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Nacht der Ausschreitungen rund um die Zeil ist dem Notfallsanitäter und Geschäftsführer des ASB Frankfurt auch einige Tage später noch sehr gut in Erinnerung. In einigen Bereichen habe es sich nach «kriegsähnlichen Zuständen» angefühlt, sagte Thomas Müller-Witte der Deutschen Presse-Agentur. «Wirklich schlimm.»

Er selbst war am Samstagabend im Einsatz, wie er sagte. «Wir sind zu einer Vielzahl von Einsätzen gefahren, wo Menschen verletzt wurden, auch Unbeteiligte.» Unter anderem hätten die Rettungskräfte eine Frau versorgt, die nicht an den Ausschreitungen beteiligt gewesen sei und von einem Stein am Kopf getroffen worden sei.

Pyro, Pfefferspray und Kampfstimmung in der Luft

«An den Stellen, wo diese Krawalle in vollem Gange waren, da war mir schon ein bisschen mulmig», erinnert sich Müller-Witte. Er und seine Kollegen hätten natürlich Schutzkleidung und Helme getragen und so versucht, das Risiko zu minimieren. Es habe aber eine Kampfstimmung in der Luft gelegen, sagte er.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Es war dunstig, es wurde viele Pyrotechnik abgebrannt, die Polizei hat großflächig Pfefferspray eingesetzt», erzählt der Notfallsanitäter. «Wir sind ausgestiegen und haben sofort gemerkt, es liegt Pfefferspray in der Luft.» Es habe regelmäßig laute Geräusche, ähnlich Donnerschlägen gegeben, wenn Böller explodiert seien.

«Im Rettungsdienst erlebt man sehr viel»

Aus Sicht des Geschäftsführers sollte künftig geprüft werden, ob Sanitäter bei solchen Einsätzen Bodycams und Rettungsfahrzeuge Dashcams erhalten sollten. Mit Blick auf mögliche weitere Demonstrationen sagte er: «Wir werden unsere Leute noch mal expliziter darauf hinweisen, dass sie die Helme auf jeden Fall griffbereit haben im Fahrzeug.»