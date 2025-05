Notfallseelsorger: «Unglücke realisieren und akzeptieren»

Horb am Neckar (dpa) - Nach einem schweren Unfall wie auf der Brückenbaustelle in Horb am Neckar oder nach Straftaten und Unglücken sind nicht nur Polizisten und Sanitäter gefragt – auch Notfallseelsorger rücken aus. Sie stehen Betroffenen in den ersten Stunden bei, schenken Halt, hören zu, sagt Andreas Groll, der Leiter der Notfallseelsorge Stuttgart: «Sie sind so etwas wie die Akuthelfer, die den Sanitätern den Rücken freihalten und auch als Ansprechpartner bleiben, wenn die Rettungsdienste bereits fort sind.»