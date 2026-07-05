Kriminalität

Notoperation nach Attacke in Logistikzentrum am Flughafen

Es passiert am frühen Morgen in der Cargo City Süd. Warum ein Lkw-Fahrer einen anderen Mann schwer verletzte, ist unklar. Das Opfer musste mit einer Not-OP gerettet werden.

Was genau am frühen Samstagmorgen in der Cargo City Süd passierte, ist noch nicht klar. (Archivfoto) Foto: picture alliance / dpa
Was genau am frühen Samstagmorgen in der Cargo City Süd passierte, ist noch nicht klar. (Archivfoto)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem eskalierten Streit in einem Logistikzentrum am Frankfurter Flughafen liegt ein Mann schwer verletzt im Krankenhaus. 

Am frühen Samstagmorgen seien ein 49-Jähriger und ein 59-jähriger Lastwagenfahrer in der Cargo City Süd aneinandergeraten, teilte die Polizei in Frankfurt mit. Der Lkw-Fahrer habe seinem Widersacher ins Gesicht getreten, ihm mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen und sei geflohen. 

Das Opfer musste laut Polizei in einer Klinik notoperiert werden. Lebensgefahr bestehe derzeit keine. Der Angreifer sei kurz nach der Tat festgenommen worden. Er wurde demnach noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Was der Hintergrund des Streits war, ist noch völlig unklar.

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