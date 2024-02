Verkehrsbeeinträchtigungen: Bauern protestieren am Flughafen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Passagiere am Frankfurter Flughafen müssen sich am Samstag auf Beeinträchtigungen bei der Anreise einstellen. Landwirte planen ab den frühen Morgenstunden eine Protestfahrt mit Traktoren rund um das Gelände. Bereits ab 6.00 Uhr seien Sperrungen erforderlich, die bis in den späten Nachmittag andauern könnten, teilte die Polizei mit. Bis zu 2000 Traktoren sind demnach angemeldet.