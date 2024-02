Landwirte wollen am Flughafen Frankfurt protestieren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit mehr als 1500 Traktoren wollen Landwirte am Samstag am Frankfurter Flughafen demonstrieren. Wie die Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte, sind für die Protestfahrt bis zu 2000 Traktoren angemeldet. Der Demonstrationszug soll ab 6 Uhr rund um den Flughafen führen: Beginn ist an der Unterschweinstiege, enden soll er am Tor S. Auch die Autobahnen sind betroffen. Fluggäste sollten sich demnach auf Verkehrsbeeinträchtigungen bis 12 Uhr gefasst machen, hieß es von der Polizei.